Мэй и Макрон поддержали американские удары по Сирии

2018-04-14 06:37 | www.oxu.az | 7
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что британские вооружённые силы принимают участие в совместных с США и Францией ударах по Сирии.
«Сегодня вечером я поручила британским вооружённым силам провести скоординированные и прицельные удары», - говорится в заявлении Мэй, передает Oxu.Az.
По её словам, данное решение был принято для борьбы с «боевым химическим потенциалом сирийского режима».
«Мы действуем совместно с американскими и французскими союзниками», - добавила она.
Мэй отметила, что «больше нет никаких реальных альтернатив применению силы» для борьбы «с использованием химического оружия сирийским режимом».
Французский лидер Эммануэль Макрон также отдал приказ о проведении военной операции в Сирии совместно с США и Великобританией.
Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
«Наша операция будет ограничена ударами по объектам сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие», - отмечается в заявлении.
Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести «точечные удары» по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.