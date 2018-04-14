Первое в Китае отделение банка самообслуживания появилось в Шанхае

2018-04-14 06:32 | www.trend.az | 6

Отделение China Construction Bank (CCB) на улице Цзюцзянь города Шанхай открыло первый этаж после реконструкции и стало первым отделением банка самообслуживания в Китае, сообщает Синьхуа.

У входа клиентов встречает робот, которые приветствует клиентов, беседует с ними и показывает разные зоны обслуживания.

Кроме того, в банке имеются интеллектуальные терминалы самообслуживания, например, банкоматы, виртуальные банкоматы, машины для обмена валюты, экспериментальные зоны дополнительной и виртуальной реальности и так далее. В таких банкоматах осуществляется более 90% наличных и безналичных операций, которые существуют в традиционных банках.