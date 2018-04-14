В первом квартале года объем добычи нефти Дацинских нефтепромыслов составил 7,94 млн тонн

2018-04-14 06:40 | www.trend.az | 6

В первом квартале текущего года объем добычи сырой нефти на Дацинских нефтепромыслах, управляемых компанией PetroChina, составил 7,94 млн тонн, что на 17,8 процента меньше, чем годом ранее, сообщает Синьхуа.

В связи со сложностями в добыче сырой нефти, Дацинские нефтепромыслы ищут способы увеличения объема добычи природного газа.

В первые три месяца года на нефтепромыслах было добыто 1,22 млрд куб. м природного газа, что свидетельствует о годовом росте в 13,3 процента.