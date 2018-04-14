Трамп обратился к России на фоне ударов по Сирии

2018-04-14 06:52 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме, где он объявил о начале ударов по Сирии, также обратился и к России.

Трансляцию вел телеканал NBC News, передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

«В 2013-м году президент [России Владимир] Путин и его правительство обещали миру, что они гарантируют ликвидацию сирийского химического оружия» - сказал Трамп.

Однако, по мнению президента США, оружие не было уничтожено.

«Недавняя атака Асада и сегодняшняя реакция – результат неспособности России сдержать это обещание. Россия должна решить: будет ли она продолжать идти по темному пути, или вместе с цивилизованными странами будет способствовать стабильности и миру» - добавил Трамп.