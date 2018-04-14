США атаковали Сирию – ОБНОВЛЕНО

2018-04-14 06:55 | www.oxu.az | 6

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что серия ударов по Сирии завершена.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, сообщает Reuters, передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, одной из целей был исследовательский центр, другой - хранилище химического оружия. Данфорд уточнил, что все цели были связаны с «программой химического оружия» Дамаска.

Мэттис, в свою очередь, отметил, что США пока не планируют последующих ударов по сирийской территории. Глава Пентагона назвал обстрел «разовой атакой».

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США решились атаковать Сирию.

Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада», - заявил он.

По его словам, приказ является ответом на применение «монстром» запрещенных вооружений в Восточной Гуте.

Военная операция, утверждает Трамп, будет проводиться совместно с Францией и Великобританией, и ее цель — не допустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения.

Президент США пояснил, что Америка не добивается «бесконечно долгого» присутствия своих войск в Сирии, но военный ответ США станет «продолжительным», если Дамаск не прекратит использовать химоружие.

По данным Reuters, сразу после этого заявления США обстреляли столицу Сирии Дамаск крылатыми ракетами «Томагавк».

Неясно, участвует ли в первом ударе авиация США, однако агентство выяснило, что к атаке подключились истребители ВВС Великобритании, вылетевшие с военной базы на Кипре.

По предварительной информации, ударам подверглись район Барзех, где сосредоточены научные центры, а также аэропорт Дамаска.

О последствиях обстрела пока не сообщается.

Сирийское новостное агентство SANA, в свою очередь, сообщило об успешном перехвате 13 крылатых ракет в городе Кисва к югу от Дамаска.

«ПВО Сирии отражают удары США, Франции и Великобритании по Сирии», - сообщают в Дамаске, передает РИА Новости.

По данным Reuters, в Дамаске слышны звуки взрывов, виден дым.