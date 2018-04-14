Посол России пригрозил последствиями за удары по Сирии

2018-04-14 07:07 | www.oxu.az | 8

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что удары США, Великобритании и Франции не останутся без последствий.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в Facebook посольства, передает Oxu.Az.

«Худшие опасения оправдались. Наши предостережения остались без внимания. В жизнь претворен заранее подготовленный сценарий. И вновь нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий», - говорится в сообщении.

По словам Антонова, вся ответственность за это лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже.

«Оскорбление президента России неприемлемо и недопустимо. США - обладатели самого крупного арсенала химического оружия - не имеют никакого морального права обвинять другие страны», - заключил дипломат.