Появилось кадры ракетных ударов по Дамаску – ВИДЕО

2018-04-14 08:18 | www.oxu.az | 7

В твиттере появились видеозаписи ударов по Дамаску, которые наносили США, Британия и Франция.

На записях видны красные вспышки, сопровождаемые мощным гулом, передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

По данным источника Reuters, США наносили удары крылатыми ракетами «Томагавк».

После атаки с заявлением также выступили премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон.

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что действия стран не останутся без последствий.