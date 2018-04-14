Торговый конфликт отрицательно сказывается на сырьевых товарах - эксперт

2018-04-14 08:19 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Цены на сырьевые товары на прошлой неделе оставались практически неизменными, в то время мировые рынки оказались вовлечены во всё расширяющийся взаимный обмен ударами в торговом конфликте между США и Китаем, сказал Trend глава отдела стратегий инвестиционного банка Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.

По его словам, после того, как Китай ответил на американские торговые пошлины, рынок начало бросать из стороны в сторону под влиянием противоречивых сигналов, поступающих из Белого дома.

"В общем и целом, цены на сырьевые товары несколько упали, но не достигли минимума, причем самые большие потери понесли соевые бобы и нефть. Первый удар по сырьевым товарам нанесла публикация Китаем перечня из 106 американских товаров на общую сумму 50 миллиардов долларов, которые будут обложены дополнительным 25-процентным налогом на импорт. После этого Белый дом опубликовал перечень из 1300 товаров, импортируемых из Китая – от промышленных технологий до транспорта и медицинских продуктов. В ответ на это Китай включил в свой список еще больше товаров из США, включая соевые бобы и прочие сельскохозяйственные продукты, а также множество других вещей – от автомобилей до химикатов и виски, сигар и табака. После объявления об этих мерах на мировом фондовом рынке началась активная продажа рассматриваемых товаров, поскольку расширение торговой войны в потенциале может довольно существенно повлиять на спрос и предложение. Подобные опасения довольно значительно ударили по циклическим сырьевым товарам типа нефти и промышленных металлов, в то время как, например, по золоту, которое в данном случае выступает в качестве "тихой гавани", ценовое предложение несколько выросло. Впрочем, самый сильный удар был нанесен по сельскохозяйственному сектору, поскольку на основных культурах типа соевых бобов, кукурузы и хлопка весьма отрицательно сказались продажи со стороны спекулятивных фондов", - отметил Хансен.

После этого, как отметил Хансен, началась игра в "хорошего и плохого полицейского" со стороны Белого дома, когда недавно назначенный экономический советник Дональда Трампа Ларри Кудлоу вызвал определенное оживление на рынке, выразив готовность к переговорам с Китаем.

"Но затишье продолжалось только один день, а потом Трамп дал американским чиновникам задание рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин против Китая на сумму 100 миллиардов долларов. Фьючерсы на американские соевые бобы резко упали после этих новостей, которые поставили под угрозу торговлю данным товаром с Китаем, крупнейшим покупателем американской сои в мире. Когда пыль уляжется, едва ли США и Китай смогут жить друг без друга, так как остальные крупные экспортеры, особенно из Южной Америки, просто не могут удовлетворить быстрорастущий спрос со стороны КНР. При этом в прошлом году половину китайского импорта соевых бобов уже обеспечивала Бразилия, тогда как поставки из США составили около одной трети или 33 миллиона тонн на общую сумму в 12 миллиардов долларов. Заявление Китая застало врасплох немало спекулятивных длинных позиций по сое и кукурузе – в частности, после того, как трейдеры закупили обе эти культуры под влиянием недавнего отчета, в котором было показано, что американские фермеры в этом году планируют сажать меньше сои и кукурузы, чем ожидалось раньше", - отметил эксперт.