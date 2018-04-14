В туркменской Авазе состоится саммит ОЭС по транспорту

2018-04-14 08:26 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Очередное, девятое заседание министров транспорта стран-членов Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) намечено к проведению 3 мая 2018 года в прикаспийском Авазе, сообщает в субботу государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

Организационные вопросы предстоящей встречи будут вынесены на повестку дня 23-го заседания совета министров государств-членов ОЭС, которое состоится 17 апреля в Душанбе (Таджикистан).

ОЭС ( ECO - Economic Cooperation Organization )- межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году в составе Турции, Ирана, Пакистана. С 1992 года деятельность ОЭС активизировалась в связи с присоединением Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На данном этапе обоснованными выглядят перспективы оптимизации в регионе транспортной сети по линиям «Север-Юг» и «Запад-Восток» с использованием автомобильного, железнодорожного и морского сообщения.