ABD, İngiltere ve Fransa gece yarısı vurdu

2018-04-14 09:29 | www.trend.az | 1

Batılı ülkeler Suriye'de üç kimyasal tesisi füzelerle hedef aldı, televizyonlar yayınlarını kesti. Her an bir son dakika haberinin geldiği bölgede vurulan hedefleri Pentagon açıkladı.

Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama sesleri duyuldu, gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Uluslararası haber ajansları, rejime ait hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini bildiriyor.

ABD lideri Trump, Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti ve "Saldırı emri verdim" dedi, İngiltere ve Fransa'ya teşekkür etti.

Rusya'dan ilk tepki geldi, ABD Büyükelçisi Antonov "Bu tür eylemler karşılıksız kalmayacak" dedi. İran ise, "Saldırıyı kınıyoruz, bölgesel sonuçları olacak" açıklamasını yaptı.

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye beklenen saldırısı bu gece yarısı başladı. Operasyonu dünyaya önce Fox News duyurdu, dakikalar sonra ise ABD Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçerek "Saldırı emri verdim" dedi.

08.15 : Fransa: Ruslarla iletişime geçildi, ne yaptığımızı söyledik.

08.10 : Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ve müttefikleri tarafından fırlatılan 100'den fazla roketin çoğunun Suriye hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini belirtiyor.

NEW YORK TIMES: ABD, MİSİLLEME YAPARAK SURİYE'YE SALDIRDI

08.10 : Saldırı haberleri, beklendiği gibi Amerikan medyasının bir numaralı gündemi.

'ABD, misilleme olarak Suriye'ye saldırdı' başlığını seçen New York Times gazetesi, Trump'ın Suriye'den çıkmak istediğini söylediğini ancak buna karşılık görev süresi içinde ikinci kez Suriye'yi vurduğunu hatırlattı.

CNN International televizyonu 'ABD ve müttefikleri Suriye'yi vuruyor' manşetiyle verdiği haberinde, bazı üst düzey Amerikalı yetkililerin sözleri yer aldı. Yetkililere göre, saldırılar devam edebilir.

Trump'ın sık sık eleştirdiği Washington Post gazetesi, 'ABD ile müttefikleri, şüpheli kimyasal silah saldırısından sonra Suriye'yi vurdu' başlıklı haberinde, Trump'ın yeni saldırılar konusunda açık uçlu konuştuğuna vurgu yaptı. Gazetenin haberinde, buna karşılık Savunma Bakanı Mattis'in ise ancak Esad'ın benzer adımlar atması halinde yeni bir saldırı yapabileceklerini söylediğine dikkat çekildi.

Trump'ın baş destekçisi muhafazakar haber kanalı Fox News ise 'Suriye vuruluyor' başlığını kullandı. Haberde, "Başkan Trump, şüpheli zehirli gaz saldırısından dolayı Esad rejimini cezalandırmak üzere askeri saldırıyı duyurdu" denildi.

NBC News 'ABD ve müttefikleri, şüpheli kimyasal silah saldırısına karşılık Suriye'yi vurdu', ABC News ise 'ABD, Suriye'yi vurmaya başladı' başlığını tercih etti.

07.55 : Suriye'nin başkenti Şam'da saldırıya karşı gösteri var. Ellerinde Suriye bayrakları taşıyanların yanı sıra silahlı askerler de gösteriye katılıyor.