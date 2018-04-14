Страны НАТО были информированы об ударе по Сирии за несколько часов

2018-04-14 09:37 | www.trend.az | 6

Генеральные штабы вооруженных сил стран-членов НАТО были проинформированы об ударе по Сирии за несколько часов до начала атаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт real.gr.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

"Генеральный штаб национальной обороны Греции был уведомлен вскоре после полуночи, и его начальник сразу проинформировал министра обороны о предстоящем ударе", — сообщил он.