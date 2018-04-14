Türkiye'den Suriye operasyonuna ilişkin ilk açıklama

2018-04-14 09:57 | www.trend.az | 1

Ankara'dan ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye operasyona karşı ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada "Bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz. Operasyon tüm insanlığın vicdanına tercüman olmuştur" ifadelerinde bulundu.

"Türkiye, 7 Nisan günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir. Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz.