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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-04-14 10:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

2 апреля

1,7

9 апреля

1,7

3 апреля

1,7

10 апреля

1,7

4 апреля

1,7

11 апреля

-

5 апреля

1,7

12 апреля

1,7

6 апреля

1,7

13 апреля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0088 маната (0,42 процента). Средневзвешенный курс составил 2,094375 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

2 апреля

2,0938

9 апреля

2.087

3 апреля

2,0926

10 апреля

2.0938

4 апреля

2,0873

11 апреля

-

5 апреля

2,0871

12 апреля

2.1009

6 апреля

2,0809

13 апреля

2.0958

Средний курс за неделю

2,08834

Средний курс за неделю

2,094375

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0017 маната (6,18 процента). Средневзвешенный курс составил 0,028 маната за один рубль.

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