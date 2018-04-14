Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-04-14 10:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 2 апреля 1,7 9 апреля 1,7 3 апреля 1,7 10 апреля 1,7 4 апреля 1,7 11 апреля - 5 апреля 1,7 12 апреля 1,7 6 апреля 1,7 13 апреля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0088 маната (0,42 процента). Средневзвешенный курс составил 2,094375 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 2 апреля 2,0938 9 апреля 2.087 3 апреля 2,0926 10 апреля 2.0938 4 апреля 2,0873 11 апреля - 5 апреля 2,0871 12 апреля 2.1009 6 апреля 2,0809 13 апреля 2.0958 Средний курс за неделю 2,08834 Средний курс за неделю 2,094375

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0017 маната (6,18 процента). Средневзвешенный курс составил 0,028 маната за один рубль.