Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-04-14 10:06 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
2 апреля
|
1,7
|
9 апреля
|
1,7
|
3 апреля
|
1,7
|
10 апреля
|
1,7
|
4 апреля
|
1,7
|
11 апреля
|
-
|
5 апреля
|
1,7
|
12 апреля
|
1,7
|
6 апреля
|
1,7
|
13 апреля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0088 маната (0,42 процента). Средневзвешенный курс составил 2,094375 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
2 апреля
|
2,0938
|
9 апреля
|
2.087
|
3 апреля
|
2,0926
|
10 апреля
|
2.0938
|
4 апреля
|
2,0873
|
11 апреля
|
-
|
5 апреля
|
2,0871
|
12 апреля
|
2.1009
|
6 апреля
|
2,0809
|
13 апреля
|
2.0958
|
Средний курс за неделю
|
2,08834
|
Средний курс за неделю
|
2,094375
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0017 маната (6,18 процента). Средневзвешенный курс составил 0,028 маната за один рубль.