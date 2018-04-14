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Weekly review of Azerbaijani currency market

2018-04-14 10:19 | www.trend.az | 0

Baku, Azerbaijan, April 14

By Ilkin Shafiyev – Trend:

The official exchange rate of Azerbaijani manat against the US dollar set by the Central Bank of Azerbaijan (CBA) remained unchanged last week.

Accordingly, the average rate was set at 1.7 AZN/USD.

Official AZN/USD exchange rate

April 2

1.7

April 9

1.7

April 3

1.7

April 10

1.7

April 4

1.7

April 11

-

April 5

1.7

April 12

1.7

April 6

1.7

April 13

1.7

Average weekly

1.7

Average weekly

1.7

The official exchange rate of manat against euro set by the CBA decreased by 0.0088 manats or 0.42 percent last week.

Accordingly, the average AZN/EUR rate was set at 2. 094375 manats.

Official AZN/EUR exchange rate

April 2

2.0938

April 9

2.087

April 3

2.0926

April 10

2.0938

April 4

2.0873

April 11

-

April 5

2.0871

April 12

2.1009

April 6

2.0809

April 13

2.0958

Average weekly

2.08834

Average weekly

2.094375

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