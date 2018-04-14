Биткоин растет в цене на фоне геополитической напряженности

2018-04-14 10:10 | www.trend.az | 6

Криптовалюта биткоин (bitcoin) растет в субботу утром в цене в среднем на 2% на фоне увеличения геополитической напряженности, в частности ударов США по Сирии, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 2,55% - до 8,010 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 2,41%, до 8,038 тысячи долларов, на Binance на 1,95% - до 8,047 тысячи долларов.