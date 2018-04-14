Глава Генштаба США: «Россию не предупреждали заранее об ударах»

2018-04-14 09:48 | www.apa.az | 4

Россию не предупреждали заранее об ударах США, Великобритании и Франции по Сирии, но были задействованы обычные каналы для избежания конфликтов.

Как передает АПА, с таким утверждением выступил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд. «Что касается опасений относительно России, мы специально выбрали эти цели, чтобы уменьшить риски того, что российские силы будут вовлечены. И мы применили обычные каналы для предотвращения конфликтов, они активно использовались на этой неделе, чтобы решать вопросы, касающиеся воздушного пространства и так далее. Мы не осуществляли какой-либо координации с россиянами относительно атак и не предупреждали их заранее», - добавил Д.Данфорд.

Генерал также отметил, что единственная коммуникация, имевшая место непосредственно в связи с данной операцией перед тем, как цели были поражены, осуществлялась по обычным каналам по избежанию конфликтов в воздушном пространстве. Д.Данфорд пояснил, что российская сторона была уведомлена об использовании США и их союзниками воздушного пространства, однако это не предполагало координации относительно целей или планирования.

По словам генерала, эти процедуры применялись во время всех операций США в Сирии. «Такую информацию передают регулярно, каждый день и каждую ночь, так что, возможно, они [российская сторона] не заметили ничего необычного относительно данной конкретной процедуры для избежания конфликта».

Министр обороны США Джеймс Мэттис ранее заявил, что целью ударов объединенных сил Вашингтона, Лондона и Парижа являлась инфраструктура, связанная с производством химического оружия.