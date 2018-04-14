Эксперт: Судьбу мира решат ракеты - Томагавк vs Панцирь

2018-04-14 10:39 | www.oxu.az | 5

В ответ на пока даже не даказанное применение ВС Сирии химического оружия в Думе администрация Трампа, после недолгого раздумья, отдала приказ бомбить Сирию. По военным и гражданским объектам Сирии нанесены удары ракетами «Томагавк».

Пуск этих ракет знаменует окончание этапа американской «дипломатии канонерок» и начало «дипломатии Томагавка».

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал руководитель экспертного совета «Baku Network», доктор философии Эльхан Алескеров.

По мнению азербайджанского эксперта, эти ракеты («Томагавки» - ред.) американцы регулярно применяли практически во всех конфликтах, в которых принимали участие.

«В догонку подразделениям спецназа, дислоцированным по одну из сторон Ефрата, направлены ракеты. Использование «Томагавка» всегда было эффективным. Очевидно, администрация Трампа, исчерпав политический ресурс воздействия на Россию в сирийском конфликте, решила взять контроль полностью в свои руки.

На победные реализации России, Ирана и Анкары «Мы победили террористов и не допустили создания Исламского государства» из Вашингтона последовала ремарка – «Нет, потеснитесь, это сделаю Я», - отметил доктор философии.

Алескеров уверен, что одновременно это меседж в сторону Тегерана и Анкары, перед которыми стоит опасная возможность быть втянутыми в горячий конфликт с Вашингтоном.

«Очевидно, атакуя позиции Асада, Вашингтон заручился поддержкой своих союзников не только по НАТО - Франции и Великобритании, но и арабских стран - Саудовской Аравии, Иордани, и конечно Израиля», - подчеркнул он.

Собеседник сайта отметил, что «Томагавки» запущены на «первое», на «второе» следует ожидать огромное количество бомбардировочной авиации, которая дислоцирована на базах по окружности Сирии.

«Кто-то, видимо, решил усилить процесс превращения Сирии в пустыню. Трамп показал свои мускулы, что в его арсенале воздействия на оппонентов есть не только санкционные списки, но и крылатые ракеты.

В данной ситуации многое зависит от эффективности системы ПВО, которую усиленно создавала Россия в Сирии. Туда в последнее время было поставлено около 40 комплексов систем ПВО «Панцирь» среднего радиуса действия.

Если ПВО окажет сильное противодействие, то это может несколько успокоить горячие головы в США. Ситуация может лавироваться в зависимости от точности попаданий ракет «Томагавк» и количества сбитых ракет», - сказал эксперт.

Алескеров добавил, что процесс может выйти из-под контроля, если «Томагавки» лягут на какой-то российский объект или базу в Сирии.

«Сегодня ВКС России обладают наиболее совершенными образцами противокорабельных крылатых ракет, которые могут поразить авианосную группу США в Средиземном море или структуры, подконтрольные Вашингтону в Сирии и Иордании.

В разработку противокорабельного ракетного оружия Россия вложила огромные ресурсы, благодаря чему у нее в арсенале есть ПКР «Гранит», «Малахит», «Москит» и «Оникс. В настоящее время судьба мира находится в руках двух ракет «Томагавк» и «Панцирь», и будущее человечества зависит от того, кто кого победит…», - подытожил Алескеров.

Али Мамедов

