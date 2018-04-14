При ударе западной коалиции по Сирии пострадали три человека

2018-04-14 10:20 | www.trend.az | 4

Британские, американские и французские самолёты нанесли удары порядка 110 ракетами по объектам в Сирии в ночь на субботу, пострадали три человека, сообщил генштаб ВС Сирии, передает РИА Новости.

"США, Британия и Франция осуществили тройственную агрессию около 3.55 по местному времени, выпустив около 110 ракет по целям в Дамаске и вне города", — сообщается в заявлении генштаба.

"Системы ПВО Сирии высокоэффективно сбили большинство ракет, некоторые попали в одно и зданий, где расположен образовательный центр и научные лаборатории. Ущерб нанесен только материальный", — говорится в заявлении.