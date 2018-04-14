Минобороны России: «По Сирии выпущено более 100 крылатых ракет»

2018-04-14 09:53 | www.apa.az | 7

«США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух – земля» по военным и гражданским объектам в Сирии».

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны России. «По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух – земля», - сказали в ведомстве.

В оборонном ведомстве уточнили, что системы сирийской ПВО сбили значительную часть ракет на подлете к целям. Как отмечается, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.