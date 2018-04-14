Израиль: Для Ирана, Сирии и «Хезболлах» послан важный сигнал

2018-04-14 10:40 | www.apa.az | 8

«Удары стран западной коалиции по территории Сирии представляют собой важный сигнал для Ирана, САР и ливанского движения «Хезболлах».

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил член кабинета по безопасности и министр строительства Израиля Йоав Галант. «Американский удар по территории САР является важным сигналом для «оси зла»: Ирана, Сирии и «Хезболлах». Использование химического оружия — это пересечение красной линии, которое человечество больше не может терпеть», - заявил Й.Галант.