В Казахстане произведены новые кадровые назначения

2018-04-14 10:25 | www.trend.az | 8

На уходящей неделе президент Казахстана назначил посла Казахстана в Португалии, Монако. Кроме того, назначен ряд акимов (руководителей) районов областей. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

На этой неделе Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана во Франции Жан Галиев назначен послом в Португалии, Монако, а также постоянным представителем Казахстана при ЮНЕСКО по совместительству.

Родился Жан Галиев в 1972 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет мировых языков и международных отношений, Институт переводчиков и международных отношений, Международный институт государственного управления при премьер-министре Франции, Институт прав человека, Академию международного права, Дипломатическую академия Министерства иностранных дел РК. В системе МИД работает с 1999 года. Он был начальником отдела стран Западной Европы департамента Европы и Америки МИД, начальником управления Европы департамента Европы и Америки, советником-посланником Посольства Казахстана в Бельгии, Люксембурге, при Европейском союзе и НАТО, советником-посланником Посольства Казахстана во Франции и Монако.

Между тем в Алматинской области назначили нового акима Талгарского района. Им стал Рыскельды Сатбаев. Родился в 1961 году в Алматинской области. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, Казахский экономический университет имени Рыскулова. В разное время работал первым заместителем акима Медеуского района Алматы, заместителем акима Карагандинской области, председателем Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК, главным инспектором Канцелярии Премьер-Министра РК.

В Мактааральском районе Южно-Казахстанской области назначен новый аким. Им стал Жамантай Бейсенбаев. Родился в 1958 году, имеет два высших образования, по специальности - ученый агроном, юрист. Трудовую деятельность начал в 1982 году старшим агрономом совхоза «Пригородный» села Каскелен Алматинской области. В 1948-2011 годы работал секретарем Жетысайского районного комитета профсоюза работников сельского хозяйства, инструктором Жетысайского районного комитета партии, секретарем парткома совхоза «Красная звезда», заведующим отдела сельского хозяйства Жетысайского районного Совета народных депутатов, первым заместителем акима Жетысайского района, заместителем руководителя управления сельского хозяйства Мактаральского района, акимом города Жетысай Мактаральского района, заместителем акима Мактаральского района.

Кроме того, на уходящей неделе приказом Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова в прокуратурах Алматы, Актюбинской, Акмолинской и Жамбылской областей произведены кадровые назначения.