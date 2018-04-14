МИД Ирана: Удар США и их союзников по Сирии является открытым нарушением международных норм и права

2018-04-14 10:50 | www.apa.az | 8

«Удар США и их союзников по Сирии является открытым нарушением международных норм и права».

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило Министерство иностранных дел Ирана. «Эта агрессия является открытым нарушением международных норм и права и игнорированием национального суверенитета и территориальной целостности Сирии», — говорится в заявлении МИД Ирана.



Ведомство отмечает, что США и их союзники нанесли удар, не дождавшись результатов миссии ОЗХО по расследованию предполагаемой химатаки, «посчитав себя мировым судьей» и несут ответственность за межрегиональные последствия своих военных действий и последствий для Ближнего Востока.

МИД Ирана призвал международные организации и страны осудить удар США, подчеркнув, что он приведет к подрыву основ мира, дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе и укреплению терроризма и экстремизма.