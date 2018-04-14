МИД Турции: Мы довольны операцией против режима в Сирии

2018-04-14 10:52 | www.apa.az | 8

Официальная Анкара выразила удовлетворение ракетными ударами, нанесенными США, Великобританией и Францией по Сирии в качестве ответа на предполагаемую химатаку в сирийской Думе.

Как передает АПА со ссылкой на NTV, об этом говорится в заявлении МИД Турции. «США, Франция и Великобритания рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на химатаку в Восточной Гуте. Выражаем удовлетворение проведенной в Сирии операцией США, Великобритании и Франции в ответ на химическую атаку в Думе, где погибло много мирных жителей. Использование оружия массового поражения, включая химическое, — это преступление против человечности. Турция верит, что подобные преступления не останутся без наказания, которое предотвратит повторение подобных инцидентов».