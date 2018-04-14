Путину докладывают об обстановке в Сирии

2018-04-14 11:00 | www.oxu.az | 8

Министр обороны России Сергей Шойгу докладывает президенту России Владимиру Путину оперативную обстановку по Сирии.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Ранее сообщалось, что у посольства России нет данных о пострадавших россиянах при ударах по Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.