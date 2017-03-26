Более 130 человек задержаны в результате акции оппозиции в Петербурге

2017-03-26 22:41 | www.apa.az | 4

После проведения несогласованной с властями Петербурга акции в отделы полиции доставлен 131 человек.

Как передает АПА, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье.

В акции в Петербурге приняли участия около 3 тыс. человек.

Напомним, что около 500 человек были задержаны сегодня в центре Москвы при проведении несогласованной оппозиционной акции.