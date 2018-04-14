Панама заинтересовалась возможностями приобретения белорусской сельхозтехники

2018-04-14 10:34 | www.trend.az | 8

Панама выразила принципиальный интерес к проработке возможностей приобретения белорусской сельскохозяйственной техники. Об этом шла речь во время состоявшегося визита посла Беларуси в Эквадоре Игоря Полуяна в Панаму, сообщается на сайте белорусского диппредставительства, передает БЕЛТА.

Руководитель белорусской дипломатической миссии вручил копии верительных грамот исполняющему обязанности министра иностранных дел этой страны Луису Мигелю Инкапье.

В целях придания нового импульса двухсторонним отношениям в различных сферах и установления деловых контактов также проведены встречи с руководством министерств безопасности, сельскохозяйственного развития, торговли и промышленности, а также Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты Панамы. На переговорах обсуждались возможности активизации межправительственного диалога, шаги по созданию развитой договорно-правовой базы двухсторонних отношений, состояние и перспективы белорусско-панамского торгово-экономического сотрудничества.