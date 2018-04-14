Национальный форум НПО Азербайджана: Результаты президентских выборов отражают волю народа

2018-04-14 10:52 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Национальный форум НПО Азербайджана, объединяющий до 700 неправительственных организаций, заявляет, что президентские выборы в Азербайджане прошли свободно, прозрачно, справедливо, в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами.

Об этом на пресс-конференции, проведенной в связи с президентскими выборами в пресс-центре АМИ Trend, сказал президент Национального форума НПО Рауф Зейни.

Он отметил, что результаты президентских выборов отражают волю народа.

Зейни напомнил, что президентские выборы 11 апреля, имеющие важное историческое значение в развитии государства и народа, проводились Центральной избирательной комиссией (ЦИК) на 5641 избирательном участке по 125 избирательным округам, в том числе в посольствах и консульствах Азербайджана был создан 41 участок. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов. За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Зейни добавил, что по решению форума был создан избирательный штаб как институт гражданского общества, более 600 представителей которого проводили наблюдения по республике.

«По заключению наблюдательной миссии Национального форума, в стране были созданы благоприятные условия для проведения свободных, демократических, прозрачных и справедливых выборов. Во время мониторингов, проведенных до выборов и в день голосования, наблюдательная миссия Национального форума не сталкивалась с фактами нарушения избирательного законодательства или прав избирателей», - сказал Зейни

Президент Национального форума НПО в заключение сказал, что в стране полностью обеспечиваются права на свободу собраний, свободу слова, проведение митингов и других массовых мероприятий и другие права.

Он добавил, что ЦИК установила 1000 веб-камер на избирательных участках и была возможность наблюдать выборы в режиме онлайн.

Кабины для голосования и избирательные бюллетени соответствовали требованиям избирательного законодательства. Для беспрепятственного передвижения избирателей с ограниченными возможностями на 1455 участках были установлены мобильные пандусы и созданы условия для голосования этих граждан, сказал Зейни.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В течение дня процесс голосования можно было наблюдать на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Так, в одной тысяче избирательных участков по 119 избирательным округам были установлены веб-камеры.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в Азербайджане проголосовали 3 962 123 избирателей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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