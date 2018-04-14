Какие факторы мешают ведению бизнеса в Узбекистане?

2018-04-14 10:54 | www.trend.az | 8

В Узбекистане опубликованы результаты опроса, посвящённого условиям ведения предпринимательской деятельности, передают узбекские СМИ.

Он проводился с 25 марта по 5 апреля верхней палатой парламента совместно с Торговой-промышленной палатой и Программой Развития ООН.

Интересно, что 59% респондентов охарактеризовали условия ведения бизнеса в Узбекистане как благоприятные, 16% — неблагоприятные, а 25% — затруднились ответить на этот вопрос.

В топ 5 сфер, негативно влияющих на развитие бизнеса, попали налоговое (66% опрошенных) и банковское (62%) регулирование, недостаточная активность местных властей (30%), антимонопольное регулирование (23%), строительное законодательство (21%).

По мнению предпринимателей, основными препятствиями для притока иностранных инвестиций в страну являются недостаток квалифицированных кадров (66%), отсутствие информации для инвесторов (54%), низкая заинтересованность местных органов власти в привлечении инвестиций (48%), дороговизна и сложность осуществления экспортно-импортных операций (46%) и проблема доступа к сырью (45%).