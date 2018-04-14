Генсек СЕ поздравил президента Азербайджана

2018-04-14 11:09 | www.apa.az | 6

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с переизбранием на этот пост.

Как передает АПА, в поздравлении говорится: «Уважаемый господин президент. Пользуясь возможностью, поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджана. Намерен тесно сотрудничать с Вами в области обеспечения в Азербайджане прав человека, демократии и преобладания стандартов верховенства закона, опирающихся на Европейскую конвенцию по правам человека».