Эксперт: Пушки перестали быть последним доводом королей

2018-04-14 11:23 | www.oxu.az | 6

США и их союзники просто не могли не нанести удар по Асаду. После тех заявлений, которые они делали, это был уже вопрос престижа.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал грузинский политолог Гела Васадзе, комментируя удары США по Сирии.

По мнению эксперта, интересно другое - пушки в современном мире перестают быть последним доводом королей.

«Раньше, в классической парадигме, любой конфликт выглядел так: рост эскалации - неудачные переговоры - применение оружия (война). Сегодня в Сирии мы видим абсолютно новый подход, когда все три процесса могут идти параллельно», - сказал Васадзе.

По его словам, понятно, что Соединенные Штаты обладают самой мощной в мире ресурсной базой, как в экономике, так и в вооруженных силах и прочих областях. Но, как считает грузинский эксперт, обладание ресурсами - это далеко не все, важно еще их эффективное использование.

«Конфликт в Сирии - идеальная площадка для тестирования новых подходов в международной политике. Звучит цинично, но это так.

Кстати, Вашингтон включился в этот процесс позже всех, первым был Тегеран и династии Залива, потом Анкара и Москва. Другое дело, что потенциал американцев несопоставим с потенциалом всех других участников конфликта.

Политика «невмешательства» предыдущей администрации США привела к тому, что мы сейчас имеем в Сирии и на всем Ближнем Востоке. Насколько эффективной будет политика нынешней администрации - покажет время», - подытожил Васадзе.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о точечной бомбардировке Сирии в ответ на применение «монстром» химоружия в пригороде Дамаска. Налет длился около 50 минут. По утверждению сирийских властей, около трети крылатых ракет были сбиты системами ПВО.

Али Мамедов

