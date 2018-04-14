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Оператор мобильной связи Азербайджана поднимет цены на SMS

2018-04-14 11:10 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - С 15 мая 2018 года оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telecom поднимет цены на отправляемые SMS во всех тарифных пакетах, говорится в сообщении компании, опубликованной в субботу в официальной печати.

Изменения коснулись как предоплаченных тарифов SimSim, так и тарифов фактурной линии.

Абоненты SimSim, подключенные к тарифным планам

Текущая цена в манатах

Новая цена в манатах

Azercellim

0,03

0,05

Bizimkilər

0,03

0,05

Hər Yerə

0,03

0,05

GəncSim

0,03

0,05

Tələbə 1-liyi

0,02

0,05

Bölgə

0,03

0,05

*Gənc OL

0,03

0,05

**Kombo

0,03

0,05

Абоненты фактурной линии, подключенные к тарифным планам

Текущая цена

Новая цена

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