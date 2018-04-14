Оператор мобильной связи Азербайджана поднимет цены на SMS

2018-04-14 11:10 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - С 15 мая 2018 года оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telecom поднимет цены на отправляемые SMS во всех тарифных пакетах, говорится в сообщении компании, опубликованной в субботу в официальной печати.
Изменения коснулись как предоплаченных тарифов SimSim, так и тарифов фактурной линии.
|
Абоненты SimSim, подключенные к тарифным планам
|
Текущая цена в манатах
|
Новая цена в манатах
|
Azercellim
|
0,03
|
0,05
|
Bizimkilər
|
0,03
|
0,05
|
Hər Yerə
|
0,03
|
0,05
|
GəncSim
|
0,03
|
0,05
|
Tələbə 1-liyi
|
0,02
|
0,05
|
Bölgə
|
0,03
|
0,05
|
*Gənc OL
|
0,03
|
0,05
|
**Kombo
|
0,03
|
0,05
|
Абоненты фактурной линии, подключенные к тарифным планам
|
Текущая цена
|
Новая цена
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