Оператор мобильной связи Азербайджана поднимет цены на SMS

2018-04-14 11:10 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - С 15 мая 2018 года оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telecom поднимет цены на отправляемые SMS во всех тарифных пакетах, говорится в сообщении компании, опубликованной в субботу в официальной печати.

Изменения коснулись как предоплаченных тарифов SimSim, так и тарифов фактурной линии.