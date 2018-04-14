Химатака в сирийской Думе не осталась без ответа - пресс-секретарь президента Турции

2018-04-14 11:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Химическая атака в сирийском городе Дума не осталась без ответа, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Калын отметил, что цель воздушных ударов по Сирии - прекращение военного конфликта в стране.

Отметим, что сегодня МИД Турции распространил информацию, где говорится, что Анкара приветствует воздушную операцию в Сирии.

В сообщении отмечается, что удар по химическим объектам в Сирии является ответом на химические атаки в сирийской Думе против мирного населения.

Накануне председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.