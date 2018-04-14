Асад появился на работе с утра после ударов по Сирии – ВИДЕО

2018-04-14 11:37 | www.oxu.az | 6

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, в Telegram-канале президента Сирии опубликована видеозапись, на которой Башар Асад идет на работу с чемоданом в руке. Ролик сопровождается комментарием: «Утро скорби».

В ночь на 14 апреля несколько объектов в Сирии подверглись атаке со стороны США, Великобритании и Франции. Было выпущено более 100 крылатых ракет, большая часть которых, по утверждению российского Минобороны, была уничтожена на подлете к целям.

По информации Генштаба Сирии, по предварительным данным, во время обстрела в Хомсе пострадали три человека.