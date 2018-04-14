Cитуация в Сирии может стать одной из главных тем встречи Макрона и Путина в РФ

2018-04-14 11:17 | www.trend.az | 5

Ситуация в Сирии может стать одной из главных тем встречи президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина в России в мае. Об этом сообщил журналистам в субботу источник в Елисейском дворце, передает ТАСС.

"Мы исходим из того, что Сирия будет одной из главных тем предстоящей встречи Макрона и Путина на полях Петербургского международного экономического форума", - сказал источник.

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