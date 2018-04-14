Турция была проинформирована о военной операции в Сирии – правящая партия

2018-04-14 11:21 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Турция была проинформирована о военной операции в Сирии, сказал пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Махир Унал, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Унала, для Турции превыше всего национальные интересы.

Он также сказал, что при этом Турция выступает за территориальную целостность Сирии.

Отметим, что сегодня МИД Турции распространил информацию, где говорится что Анкара приветствует воздушную операцию в Сирии.

В сообщении отмечается, что удар по химическим объектам в Сирии является ответом на химические атаки в сирийской Думе против мирного населения.