Путин назвал удар коалиции во главе США актом агрессии против суверенного государства

2018-04-14 12:00 | www.apa.az | 7

Президент России Владимир Путин прокомментировал серию авиаударов по Сирии коалиционных сил в составе США, Великобритании и Франции.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, по его словам, группа западных стран цинично пренебрегла отправкой специалистов ОЗХО в Сирию и предприняла военную акцию, не дождавшись итогов расследования. Удар же западной коалиции он назвал актом агрессии против суверенного государства. «Россия созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников. Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству бороться с террором».