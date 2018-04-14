Али Хаменеи: «Лидеры США и Франции и Великобритании – преступники»

2018-04-14 12:04 | www.apa.az | 7

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи назвал глав США, Франции и Великобритании преступниками после ударов по Сирии.



Как передает АПА со ссылкой на агентство Tasnim, лидер Ирана также сообщил, что США и их союзники не добьются каких-либо результатов посредством совершенного в Сирии преступления: «Нападение на Сирию является преступлением, а президенты США и Франции и премьер-министр Великобритании – преступники», - заявил он.