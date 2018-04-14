Владимир Путин: Действия США в Сирии провоцируют новую волну беженцев

2018-04-14 11:53 | www.trend.az | 7

США своими действиями в Сирии еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу, несут страдания мирному населению, а также провоцируют новую волну беженцев, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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