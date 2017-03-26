Прозападная партия ГЕРБ лидирует на выборах в Болгарии

2017-03-26 23:42 | www.apa.az | 6

Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым лидирует на досрочных парламентских выборах с 32,8%.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные exit polls исследовательского агентства Gallup International, проведенные для телеканала Nova TV.

На втором месте с 28,4% следуют их главные соперники – Болгарская социалистическая партия (БСП). Кроме того, согласно опросу, 4%-ный барьер для прохождения в парламент преодолели коалиция "Объединенные патриоты" с 8,8%, Движение за права и свободы с 7,8 % и партия "Воля" c 4,6%.