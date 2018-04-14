Россия созывает экстренное заседание ООН

2018-04-14 12:55 | www.oxu.az | 6

Президент России Владимир Путин объявил, что Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий США и их союзников в Сирии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте Кремля.

«Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — говорится в заявлении Путина.

Ранее Путин заявил, что США вместе со своими союзниками нарушили устав ООН и международное право, совершив авиаудар по военным и гражданским объектам в Сирии без санкции Совета Безопасности ООН.