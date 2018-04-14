Владимир Путин: Атака западных стран помешала расследованию ОЗХО в Сирии

2018-04-14 12:18 | www.trend.az | 7

Группа западных стран цинично пренебрегла отправкой специалистов ОЗХО в Сирию и предприняла военную акцию, не дождавшись итогов расследования, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

"Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств. Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования", — говорится в заявлении.

По словам Путина, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу Шайрат, в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска.