Михаил Джанелидзе поддержал операцию в Сирии

2018-04-14 12:56 | www.apa.az | 8

Министр иностранных дел Грузии назвал «надлежащими и необходимыми» ракетные удары США и их союзников по Сирии.

Как передает грузинское бюро АПА, Михаил Джанелидзе опубликовал заявление в Twitter. «Ракетные удары США, Франции и Великобритании по химическому оружию в Сирии являются надлежащим и необходимым ответом на химическое нападение против мирных граждан в Сирии. Использование химического оружия недопустимо, и виновные должны ответить», — говорится в заявлении главы МИД Грузии.