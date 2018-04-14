Умер режиссер Милош Форман

2018-04-14 13:20 | www.oxu.az | 7

Американский кинорежиссер Милош Форман умер на 87-м году жизни.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Hollywood Reporter.

Причина смерти не уточняется.

Форман известен такими фильмами как «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта», «Призрак Гойи».

За свою карьеру дважды становился обладателем премии «Оскар» за лучшую режиссуру (в 1975 и 1984 годах), трижды удостаивался «Золотого глобуса».

Форман родился в 1932 году в Чехословакии, известность как режиссер получил в начале 1960-х, в 1968 году уехал в США.