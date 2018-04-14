Появилось видео ракетного удара французов по Сирии

2018-04-14 13:25 | www.oxu.az | 6

Министерство обороны Франции опубликовало в своем Twitter видеозапись ночного ракетного удара по Сирии с одного из многоцелевых фрегатов, передает Oxu.Az.

«Цель — место производства химического оружия сирийским режимом», — отметили в ведомстве.

На кадрах показан центр управления, один из сотрудников которого поворачивает ключ «на старт», после чего происходит запуск трех ракет.

Ракетный обстрел Сирии произошел в ночь на 14 апреля. По военным и гражданским объектам было выпущено более 100 крылатых ракет. По сообщению сирийской стороны, большую их часть удалось сбить.