Появилось видео ракетного удара французов по Сирии

2018-04-14 13:25 | www.oxu.az | 6
Министерство обороны Франции опубликовало в своем Twitter видеозапись ночного ракетного удара по Сирии с одного из многоцелевых фрегатов, передает Oxu.Az.
«Цель — место производства химического оружия сирийским режимом», — отметили в ведомстве.
На кадрах показан центр управления, один из сотрудников которого поворачивает ключ «на старт», после чего происходит запуск трех ракет.
Ракетный обстрел Сирии произошел в ночь на 14 апреля. По военным и гражданским объектам было выпущено более 100 крылатых ракет. По сообщению сирийской стороны, большую их часть удалось сбить.
Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ— Florence Parly (@florence_parly) 14 April 2018