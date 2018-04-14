Лидер Боснии и Герцеговины поздравил президента Азербайджана

2018-04-14 14:41 | www.apa.az | 6

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Уважаемый господин президент! Примите мои самые искренние поздравления в связи с вашим переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики. Я уверен, что Ваш богатый опыт и профессионализм позволят вам добиться большего прогресса в благополучии граждан вашей страны. Босния и Герцеговина - искренний друг Азербайджана, и вы можете быть уверены, что мы будем способствовать углублению взаимного сотрудничества и реализации совместных проектов. Господин президент, я рад, что Вы скоро во время вашего нового президентства посетите Боснию и Герцеговину. Это, несомненно, будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества и традиционной дружбы между нашими народами. Еще раз я выражаю Вам свое глубокое почтение».