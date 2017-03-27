Лидер болгарских социалистов признала поражение на парламентских выборах

2017-03-27 00:23 | www.trend.az | 4

Лидер Болгарской партии социалистов (БСП) Корнелия Нинова признала поражение в парламентских выборах и поздравила своих основных конкурентов партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) с победой, передает РИА Новости.

"Хочу поздравить ГЕРБ с победой. Если они нас пригласят на переговоры по формированию коалиции, мы не будем в них участвовать. В политике есть фундаментальные вещи, наши программы серьезно отличаются, мы являемся альтернативой ГЕРБ", - заявила она на пресс-конференции по итогам выборов, которую транслировал канал Nova TV.

Нинова отметила, что между Болгарской партией социалистов и "Гражданами за европейское развитие Болгарии" невозможна большая коалиция.

"Если они (ГЕРБ) не смогут сформировать правительство и мандат будет вручен нам, то мы постараемся создать свой кабинет министров Болгарии во имя стабильности и предстоящего председательства страны в ЕС в 2018 году", - добавила она.

Парламентские выборы прошли в Болгарии в воскресенье. По данным exit polls исследовательского агентства Gallup International, ГЕРБ набирает 32,8%, далее с 28,4% следует Болгарская социалистическая партия. Кроме того, согласно опросу, 4%-ный барьер для прохождения в парламент преодолели "Объединенные патриоты" с 8,8%, Движение за права и свободы с 7,8 % и партия "Воля" c 4,6%.