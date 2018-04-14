Кандидатура Сержа Саркисяна выдвинута на должность премьер-министра Армении

2018-04-14 14:48 | www.apa.az | 3

14 апреля состоялось выездное заседание Исполнительного органа и Совета правящей Республиканской партии Армении, на котором было решено выдвинуть кандидатуру Сержа Саркисяна на должность премьер-министра этой страны.

Как сообщает АПА со ссылкой на NEWS.am, по предложению первого заместителя главы партии Карена Карапетяна Исполнительный орган решил представить Совету Республиканской партии Армении кандидатуру председателя РПА Сержа Саркисяна на пост премьер-министра. Решение Исполнительного органа на заседании Совета представил Карен Карапетян. После обсуждения вопроса Совет единогласно одобрил кандидатуру Саркисяна.

Парламентская фракция РПА 16 апреля официально представит кандидатуру Сержа Саркисяна на должность премьер-министра Армении.