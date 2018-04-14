Полиция: В митинге Национального совета и других сил приняли участие до 1000 человек - ОБНОВЛЕНО

2018-04-14 17:38 | www.apa.az | 6
Главное управление полиции города Баку распространило сообщение в связи с сегодняшним митингом Национального совета.
Как сообщает АПА, в сообщении говорится:
«14 апреля входящие в структуру называющей себя Национальным советом демократических сил партии и объединения провели согласованный с исполнительной властью города Баку митинг на бывшем стадионе «Məhsul» в Ясамальском районе. На встрече, которая длилась с 15.00 до 17.00, приняли участие члены Партии Народного фронта Азербайджана, Мусават и Народной партии Азербайджана, Мусульманского объединения, Движения «NİDA», а также ряд прооппозиционных неправительственных и молодежных организаций. Общее число участников было примерно 1000 человек. Грубых нарушений общественного порядка и закона не было».
***
15:26
В Баку начался митинг Национального совета.
Cогласованный с исполнительной властью города Баку митинг проходит на бывшем стадионе «Məhsul».
В митинге также участвует партия «Мусават».
Безопасность участников акции обеспечивается полицией.