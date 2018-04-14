Пентагон: ракеты Запада поразили все предназначенные для них цели в Сирии

2018-04-14 18:12 | www.apa.az | 6

Ракетные удары США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии уничтожили все заданные цели.

Как сообщае АПА со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила в субботу на спецбрифинге для журналистов в Пентагоне официальный представитель американского минобороны Дана Уайт

«Ракеты успешно поразили каждую из выбранных целей», - сказала она.

Уайт подчеркнула, что США не хотят развязывать конфликт в Сирии, но Вашингтон не будет мириться с нарушениями международных норм. Целью политики США в Сирии остается борьба с терроризмом и разгром группировки «Исламское государство».