Пентагон: «Ни один наш самолет или ракета во время этой операции не были перехвачены»

2018-04-14 18:44 | www.apa.az | 5

«США не располагают данными о работе российских ПВО в ходе удара американских ВС по Сирии»

Как сообщает АПА, об этом заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.



«Ни один наш самолет или ракета во время этой операции не были успешно перехвачены сирийской ПВО. У нас нет данных, что российские системы (ПВО) были задействованы», — сказал он на пресс-конференции.

Маккензи выразил уверенность, что все ракеты, выпущенные США, Великобританией и Францией, достигли своих целей. "По нашим оценкам, около 40 ракет «земля-воздух» были выпущены сирийским режимом. Большинство этих запусков произошли после того, как наш удар был закончен. Похоже, что режим запустил многие из этих ракет по баллистической траектории, то есть без целеуказания. Усилия режима (Сирии) по противовоздушной обороне были в основном неэффективны и очевидно повышали риск для его народа, исходя из такого неизбирательного ответа. Если запускать ракету в воздух без целеуказания, то она куда-нибудь упадет», — сказал он.